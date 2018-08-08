Сарри дал характеристику Аррисабалаге
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри дал характеристику потенциальному новичку своей команды Кепе Аррисабалаге.
"Аррисабалага? Я видел его год назад. Мое первое впечатление было действительно хорошим о нем. Он - очень хороший голкипер. Молодой, очень молодой, но и очень хороший", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.
Напомним, "Атлетик" уже объявил об уходе Аррисабалаги за рекордные в истории футбола 80 миллионов евро для игроков его амплуа. | soccernews.ru
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