Сарри: "Для меня Кэйхилл важен и на поле, и за его пределами"

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Сарри: "Для меня Кэйхилл важен и на поле, и за его пределами"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сказал, что Гари Кэйхилл останется капитаном команды в нынешнем сезоне.

"Как мы наблюдали в последних матчах, капитаном команды был Кэйхилл, - цитирует слова Сарри официальный сайт клуба. – Если его нет на поле, то повязку надевает Аспиликуэта.

Наш капитан - Кэйхилл. Он был им и в прошлом сезоне. Я говорил с его партнерами, они подтвердили, что он очень хороший капитан. Для меня Кэйхилл важен как на поле, так и за его пределами".

Напомни, что в нынешнем сезоне защитник сыграл только в одном матче команды в премьер-лиге.

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