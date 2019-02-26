Сарри: "Для меня вопрос с Кепой закрыт"

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Сарри: "Для меня вопрос с Кепой закрыт"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии по поводу инцидента с вратарем Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что тренер хотел заменить испанского стража ворот перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

"Мы хорошо поговорили с ним. Возникло недоразумение, но Кепа понимает, что совершил большую ошибку, когда отреагировал подобным образом. Он извинился передо мной, перед партнёрами по команде и клубом. Вопрос наказания футболиста находится в компетенции клуба, а для меня этот вопрос теперь закрыт", - приводит слова Сарри официальный сайт "синих".

Не пропустите: "Челси" определился с наказанием для Кепы. | http://soccernews.ru

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