Сарри: "Думаю, "Ювентус" проклят в Лиге Чемпионов"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о вылете своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" прекратила участие в главном еврокубке по итогам противостояния с "Лионом" (0:1; 2:1).

"Странно вылетать из турнира, выиграв шесть матчей из восьми. Если за победу начислять по три очка, то "Ювентус" набрал бы 19 и занимал бы первое-второе место в условной турнирной таблице ЛЧ. Вместо этого команда осталась за бортом соревнования. Из-за этого мне очень грустно. Думаю, "Ювентус" проклят в Лиге Чемпионов", - приводит слова Сарри Goal.com.

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