Сарри еще не расторг контракт с "Наполи"

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Сарри еще не расторг контракт с "Наполи"Адвокат "Наполи"  Маттиа Грассани рассказал о деталях ухода из команды Маурицио Сарри.

По словам юриста, наставник еще имеет контракт с клубом, но в договоре больше не действует пункт о выплате отступных в размере 8 миллионов евро.

"Этот пункт больше недействителен. Но контракт с "Наполи" у него еще есть. Если кто-то хочет его подписать, он не должен платить 8 миллионов евро. Но нужно провести переговоры с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом", - сказал он.

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