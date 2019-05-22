Сарри: "Если моя судьба в "Челси" зависит от финала ЛЕ, я немедленно покину клуб"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об информации о том, что его судьба зависит от результата финального матча Лиги Европы с "Арсеналом". Об этом сообщает Goal.
Ранее сообщалось, что итальянец покинет пост главного тренера, если "Челси" проиграет "Арсеналу".
"Если это достоверная информация, то я сейчас же покину клуб. Нельзя делать выводы по итогу одного матча после 10 месяцев работы. Либо вы довольны моей работой, либо нет. Я очень рад остаться в Премьер-лиге и в "Челси", - сказал Сарри.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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