Сарри: "Если моя судьба в "Челси" зависит от финала ЛЕ, я немедленно покину клуб"

Теги маурицио сарричелсиарсенал лондон

Сарри: "Если моя судьба в "Челси" зависит от финала ЛЕ, я немедленно покину клуб"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об информации о том, что его судьба зависит от результата финального матча Лиги Европы с "Арсеналом". Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что итальянец покинет пост главного тренера, если "Челси" проиграет "Арсеналу".

"Если это достоверная информация, то я сейчас же покину клуб. Нельзя делать выводы по итогу одного матча после 10 месяцев работы. Либо вы довольны моей работой, либо нет. Я очень рад остаться в Премьер-лиге и в "Челси", - сказал Сарри. 

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

А еще: "Челси" назвал "Ювентусу" цену на Сарри| http://soccernews.ru
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