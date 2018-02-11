Сарри: "Если "Наполи" будет играть так, как после перерыва, то может победить кого угодно"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри дал комментарии после матча 24-го тура итальянской Серии А против "Лацио".

"Правда в том, что если мы будем играть так, как после перерыва, то можем победить кого угодно. Если же мы будем играть как в первом тайме, у нас будут проблемы. "Лацио" не случайно занимает третье место в Серии А - у них много сильных сторон" - приводит слова Сарри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Наполи" - "Лацио". | http://soccernews.ru