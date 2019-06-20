Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"

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Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что ему не нравится носить деловые костюмы.

"Я предпочитаю не надевать костюм и галстук на поле. Когда я нахожусь за пределами поля, то представляю "Ювентус", и в этом случае я по контракту обязан быть в костюме. Но на поле я не хотел бы этого делать. Впрочем, в моем возрасте, важно, чтобы "Ювентус" не требовал от меня работать голым", - приводит слова Сарри ВВС.

Напомним, что 60-летний Сарри подписал с "Ювентусом" трехлетний контракт. Его зарплата в клубе составит шесть миллионов евро в год.

В прошлом сезоне итальянский специалист тренировал "Челси", с которым он занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.

Не пропустите: "Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера. | http://soccernews.ru
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