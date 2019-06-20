Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что ему не нравится носить деловые костюмы.
"Я предпочитаю не надевать костюм и галстук на поле. Когда я нахожусь за пределами поля, то представляю "Ювентус", и в этом случае я по контракту обязан быть в костюме. Но на поле я не хотел бы этого делать. Впрочем, в моем возрасте, важно, чтобы "Ювентус" не требовал от меня работать голым", - приводит слова Сарри ВВС.
Напомним, что 60-летний Сарри подписал с "Ювентусом" трехлетний контракт. Его зарплата в клубе составит шесть миллионов евро в год.
В прошлом сезоне итальянский специалист тренировал "Челси", с которым он занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17