Сарри: "Гонсало нужно немного времени для адаптации - у нас его нет"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает об адаптации нападающего Гонсало Игуаина к чемпионату АПЛ. Об этом сообщает Football Italia.

"Игуаин рассказал мне, что ему сложно в Англии, так как тут защитники физически сильнее, а судьи работают совсем ни как в Италии. Гонсало нужно немного времени, которого у нас нет. Нам необходимо, чтобы в ближайшие 2 месяца он показал свой лучший футбол", - сказал Игуаин.



Игуаин перешёл в "Челси" этой зимой из "Ювентуса" на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 играх в АПЛ, отметившись 3 голами.

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