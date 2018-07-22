Сарри готов обменять Азара на одного из двух игроков "Реала"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри готов отпустить ведущего игрока своей команды Эдена Азара в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на Diario Gol, наставник "аристократов" будет не против отъезду бельгийца на "Сантьяго Бернабеу", если в сделку по нему будет включен один из двух игроков "сливочных" - полузащитник Иско или вингер Марко Асенсио.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru