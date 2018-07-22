Сарри готов обменять Азара на одного из двух игроков "Реала"

Теги реал мадридчелсиэден азармаурицио сарриискомарко асенсио

Сарри готов обменять Азара на одного из двух игроков "Реала"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри готов отпустить ведущего игрока своей команды Эдена Азара в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на Diario Gol, наставник "аристократов" будет не против отъезду бельгийца на "Сантьяго Бернабеу", если в сделку по нему будет включен один из двух игроков "сливочных" - полузащитник Иско или вингер Марко Асенсио.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru

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