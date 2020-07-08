Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"

Хавбек Жоржиньо, возможно, уйдет из "Челси" по завершении сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Футболист хочет покинуть лондонский клуб, так как недоволен отсутствием игровой практики с момента рестарта сезона.

В 4 из 5 встреч Жоржиньо оставался в запасе.

Возможно, футболист перейдет в "Ювентус", главным тренером которого является Маурицио Сарри, при котором он пришел в "Челси".

По данным источника, "синие" готовы отпустить игрока за 64 миллиона евро. Для "Юве" эта сумма слишком большая.

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