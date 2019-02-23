Сарри: "Гвардиоле повезло в отличие от меня"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри пожаловался, что у него не было времени на строительство команды.

"Гвардиоле повезло в отличие от меня. Ему дали время, а от меня уже сейчас требуют результат. Ничего больше", - приводит слова Сарри Sky Sports.

Напомним, что завтра, 24 февраля, "Челси" и "Манчестер Сити" сразятся на "Уэмбли" за Кубок английской лиги.

По некоторым данным, в случае поражения в этом матче Сарри будет уволен с занимаемого поста.

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