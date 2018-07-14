Сарри хочет, чтобы "Челси" подписал трех игроков

Новый наставник "Челси" Маурицио Сарри хочет видеть в клубе трех игроков.

Как сообщает Football Italia, речь идет о голкипере "Ромы" Алиссоне и футболистах "Ювентуса" Даниэле Ругани и Гонсало Игуаине.

Также "Челси" пытается сохранить в команде Эдена Азара, которым интересуются "Барселона" и "Реал".

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