Сарри хочет, чтобы "Ювентус" избавился от Игуаина

1 Теги ювентусгонсало игуаинмаурицио сарри

Сарри хочет, чтобы "Ювентус" избавился от Игуаина
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

По сведениям издания, новый главный тренер команды Маурицио Сарри не рассчитывает на футболиста. Таким образом, "Ювентус" может продать форварда. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин играл за "Милан" и Челси" на правах аренды. В сумме он провел за оба клуба 40 матчей и забил 13 голов.

Не пропустите: Маркизио может вернуться в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Удивительно

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов