Сарри хочет, чтобы "Ювентус" избавился от Игуаина



Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

По сведениям издания, новый главный тренер команды Маурицио Сарри не рассчитывает на футболиста. Таким образом, "Ювентус" может продать форварда. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин играл за "Милан" и Челси" на правах аренды. В сумме он провел за оба клуба 40 матчей и забил 13 голов.

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