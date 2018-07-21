Сарри хочет переманить в "Челси" еще одного футболиста "Наполи"

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Сарри хочет переманить в "Челси" еще одного футболиста "Наполи"

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Get Italian Football News, на покупке игрока настаивает новый наставник "Челси" Маурицио Сарри.

Ориентировочная сумма трансфера составляет 30 миллионов евро.

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