Сарри хочет пригласить в "Челси" пять игроков "Наполи"
Возможный будущий главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в случае назначения хочет пригласить в лондонский клуб сразу пять игроков "Наполи".
Как сообщает Football Italia, 59-летний специалист заинтересован в подписании защитников Рауля Альбиоля, Эльсеида Хюсая и Калиду Кулибали, а также хавбеков Петра Зелински и Жоржиньо.
Не пропустите: Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
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|77
|4
|Ливерпуль
|38
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|5
|Челси
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|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
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|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
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|Суонси Сити
|38
|33
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|Сток Сити
|38
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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