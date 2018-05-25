Сарри хочет пригласить в "Челси" пять игроков "Наполи"

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Сарри хочет пригласить в "Челси" пять игроков "Наполи"

Возможный будущий главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в случае назначения хочет пригласить в лондонский клуб сразу пять игроков "Наполи".

Как сообщает Football Italia, 59-летний специалист заинтересован в подписании защитников Рауля Альбиоля, Эльсеида Хюсая и Калиду Кулибали, а также хавбеков Петра Зелински и Жоржиньо.

Не пропустите: Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси". | http://soccernews.ru

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