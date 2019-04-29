Сарри хочет сохранить Игуаина в "Челси"

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Сарри хочет сохранить Игуаина в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о будущем в лондонском клубе форварда Гонсало Игуаина.

"Теоретически Игуаин может остаться. У него возникли трудности с адаптацией, но, думаю, в следующем сезоне он сможет забить больше голов. Нападающему сложно привыкнуть к АПЛ. Вспомните, к примеру, Суареса. В первом сезоне в "Ливерпуле" он забил только три гола, затем 16, а потом уже 24", - цитирует Сарри Football Italia.

31-летний аргентинец выступает за "Челси" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Ювентусу".

Если "синие" решат продлить сотрудничество с Игуаином ещё на один сезон, то будут вынуждены заплатить 18 миллионов евро.

После переезда на "Стемфорд Бридж" футболист забил 4 гола в 15 матчах.

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