Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном
Наставник "Челси" Маурицио Сарри, который в скором времени должен возглавить "Ювентус", намерен сразу приобрести форварда Гонсало Игуаина и защитника Эмерсона. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, Сарри хочет пригласить в туринский клуб Игуаина, контракт которого принадлежит клубу. У Эмерсона соглашение с "Челси" действует до лета 2022 года.
Напомним, Массимилиано Аллегри покинул "Ювентус" по завершении минувшего сезона.
Ранее сообщалось, Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно.
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