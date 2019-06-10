Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном

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Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном

Наставник "Челси" Маурицио Сарри, который в скором времени должен возглавить "Ювентус", намерен сразу приобрести форварда Гонсало Игуаина и защитника Эмерсона. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, Сарри хочет пригласить в туринский клуб Игуаина, контракт которого принадлежит клубу. У Эмерсона соглашение с "Челси" действует до лета 2022 года.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул "Ювентус" по завершении минувшего сезона.

Ранее сообщалось, Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно.

Не пропустите: СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус". | http://soccernews.ru
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