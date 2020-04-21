Сарри хочет видеть Мертенса в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть форварда "Наполи" Дриса Мертенса в своей команде. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, специалист уже уведомил руководство о том, что нужно приобрести бельгийца этим летом. Соглашение Мертенса с "Наполи" рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что Мертенс играл под руководством Сарри в «Наполи» в период с 2015 по 2018 год.

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