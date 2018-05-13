Сарри хочет видеть в "Челси" форварда "Ювентуса"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, есть вероятность, что форвард переедет в Лондон, если клуб возглавит нынешний наставник "Наполи" Маурицио Сарри.

Ранее 30-летний Игуаин выступал за "Наполи" под руководством Сарри в течение двух сезонов. "Юве" может продать аргентинца за 50 миллионов евро либо обменять его на форварда "Челси" Альваро Морату.

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