Сарри хочет видеть в "Челси" форварда "Ювентуса"

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Сарри хочет видеть в "Челси" форварда "Ювентуса"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, есть вероятность, что форвард переедет в Лондон, если клуб возглавит нынешний наставник "Наполи" Маурицио Сарри.

Ранее 30-летний Игуаин выступал за "Наполи" под руководством Сарри в течение двух сезонов. "Юве" может продать аргентинца за 50 миллионов евро либо обменять его на форварда "Челси" Альваро Морату.

Не пропустите: "Ювентус" возьмет Морату в аренду. | http://soccernews.ru

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