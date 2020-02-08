Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо

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Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо

Хавбек "Челси" Жоржиньо попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Daily Star, инициатором трансфера является наставник туринцев Маурицио Сарри, под чьим руководством Жоржиньо играл в "Наполи" и "Челси".

Отмечается, что Сарри настаивает, чтобы клуб подписал футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Жоржиньо провел 32 матча, в которых забил 7 голов и отдал два ассиста.

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