Сарри хочет заполучить в "Челси" трех игроков "Ювентуса"

1 Теги челсиювентусмаурицио сарриданиэле руганимиралем пьяничгонсало игуаин

Сарри хочет заполучить в "Челси" трех игроков "Ювентуса"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри хочет заполучить в свою команду сразу трех игроков туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям La Stampa, наставник "аристократов" желает привезти на "Стэмфорд Бридж" защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани, ее полузащитника Миралема Пьянича и форварда Гонсало Игауина.

Напомним, Конте готовит иск в суд против "Челси". | soccernews.ru

Комментарии
МетеоРрр

Игуаина надо спасать от Роналду, он без него как молодой Тевез щаиграл! Пьянича за компанию. А вот Ругани же плакался что хотел в Италии играть, уйдет ли?

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