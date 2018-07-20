Сарри хочет заполучить в "Челси" трех игроков "Ювентуса"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри хочет заполучить в свою команду сразу трех игроков туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям La Stampa, наставник "аристократов" желает привезти на "Стэмфорд Бридж" защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани, ее полузащитника Миралема Пьянича и форварда Гонсало Игауина.

Напомним, Конте готовит иск в суд против "Челси". | soccernews.ru