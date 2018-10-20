Сарри и Моуринью назвали стартовые составы на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на очный матч девятого тура АПЛ.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Канте, Азар, Мората.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

Напомним, что матч начнётся в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru