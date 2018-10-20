Сарри и Моуринью назвали стартовые составы на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Теги челсиманчестер юнайтед

Сарри и Моуринью назвали стартовые составы на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на очный матч девятого тура АПЛ.

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Канте, Азар, Мората.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд.

Напомним, что матч начнётся в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов