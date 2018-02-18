Сарри: "Игроков "Наполи" мотивирует только Серия А"

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Сарри: "Игроков "Наполи" мотивирует только Серия А"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что его команда думает только о победе в чемпионате Италии. 

"Я бы не сказал, что нас не интересует Лига Европы. Но нам было необходимо провести ротацию. Я ожидал большего от тех игроков, которые вышли на поле в матче с "РБ Лейпциг". Но, по всей видимости, их мотивирует только Серия А", - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что "Наполи" проиграл "РБ Лейпциг" на своем поле со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы и практически потерял шансы на выход в следующий этап. При этом неаполитанцы лидируют в чемпионате Италии после 25 туров.

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