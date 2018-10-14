Сарри: "Игуаин - это машина по забиванию голов, гарантированный джекпот"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уклонился от вопроса касательно возможного перехода Гонсало Игуаина в лондонский клуб.

"Что бы я ни ответил, мои слова будут трактовать неверно. Могу лишь сказать, что Гонсало ушел из "Наполи" слишком рано. Если бы остался еще на один сезон, думаю, мы были бы в состоянии выиграть чемпионат.

Игуаин был частью фантастического механизма, который мы сотворили, мы прекрасно понимали друг друга. Я очень скучаю по нему, поскольку он продолжит забивать голы до самой смерти. Это машина по забиванию голов, гарантированный джекпот" - приводит слова Сарри Standard.

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