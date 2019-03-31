Сарри: "Игуаин сказал, что ему тяжело адаптироваться в АПЛ"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о проблемах нападающего команды Гонсало Игуаина.
"Игуаин сказал, что ему тяжело адаптироваться в Премьер-лиге. Здесь очень большое давление со стороны защитников. Судьи также работают не так, как в Италии. Поэтому для Гонсало это совершенно другой футбол. Ему нужно немного времени, которого у нас нет. Нам нужно, чтобы он показал свою лучшую игру в решающих матчах сезона", - цитирует Сарри Daily Mail.
Напомним, что "Челси" арендовал аргентинца в зимнее трансферное окно у "Ювентуса". В нынешнем сезоне форвард провел за "Челси" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14