Сарри: "Игуаин сказал, что ему тяжело адаптироваться в АПЛ"

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Сарри: "Игуаин сказал, что ему тяжело адаптироваться в АПЛ"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о проблемах нападающего команды Гонсало Игуаина.

"Игуаин сказал, что ему тяжело адаптироваться в Премьер-лиге. Здесь очень большое давление со стороны защитников. Судьи также работают не так, как в Италии. Поэтому для Гонсало это совершенно другой футбол. Ему нужно немного времени, которого у нас нет. Нам нужно, чтобы он показал свою лучшую игру в решающих матчах сезона", - цитирует Сарри Daily Mail.

Напомним, что "Челси" арендовал аргентинца в зимнее трансферное окно у "Ювентуса". В нынешнем сезоне форвард провел за "Челси" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Не пропустите: Сарри: "По поводу будущего Азара спросите у руководства "Челси". | http://soccernews.ru

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