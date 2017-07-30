Сарри использует спутниковые технологии на тренировках "Наполи"

Теги наполимаурицио сарри

Сарри использует спутниковые технологии на тренировках "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри активно использует современные технологии в тренировках своей команды.

Как сообщает Football Italia, наставник неаполитанцев прибегает к спутниковому оборудованию, чтобы иметь максимально полную картину тренировочного процесса.

Ранее 58-летний Сарри первым в Италии использовал для записи и анализа тренировок дрон.  

Не пропустите: "Наполи" хочет арендовать Зинченко с правом выкупа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов