Сарри использует спутниковые технологии на тренировках "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри активно использует современные технологии в тренировках своей команды.

Как сообщает Football Italia, наставник неаполитанцев прибегает к спутниковому оборудованию, чтобы иметь максимально полную картину тренировочного процесса.

Ранее 58-летний Сарри первым в Италии использовал для записи и анализа тренировок дрон.

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