Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри принес извинения журналистке, в адрес которой последовал сексистский ответ на пресс-конференции после матча с "Интером" в 28-м туре чемпионата Италии (0:0).

Тогда наставник заявил: "Вы женщина, вы красивая, именно по этим двум причинам я не буду просить вас заткнуться".

Недовольство Сарри было вызвано тем, что вопрос касался "Ювентуса".

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