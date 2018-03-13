Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ

Теги наполимаурицио сарри

Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответГлавный тренер "Наполи" Маурицио Сарри принес извинения журналистке, в адрес которой последовал сексистский ответ на пресс-конференции после матча с "Интером" в 28-м туре чемпионата Италии (0:0).

Тогда наставник заявил: "Вы женщина, вы красивая, именно по этим двум причинам я не буду просить вас заткнуться". 

Недовольство Сарри было вызвано тем, что вопрос касался "Ювентуса". 

Читайте: Сарри поделился мнением о чемпионское гонке в Серии А | http://soccernews.ru

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