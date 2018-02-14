Сарри: "Лига Европы важна для "Наполи", но главное для нас это Серия А"

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Сарри: "Лига Европы важна для "Наполи", но главное для нас это Серия А"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг" заявил, что приоритетом для его команды является чемпионат Италии.

"РБ Лейпциг" эта сильна команда, которая играет в скоростной футбол. На них приятно смотреть. Они обладают игроками высокого уровня. Меня удивил их вылет из Лиги Чемпионов. 

Что касается нас, то Лига Европы является важным турниром. Впрочем главное для нас это Серия А. Мы хотим сначала выиграть скудетто, а затем прославиться в Европе. Но сейчас я думаю только о матче с немцами", - приводит слова Сарри Football Italia.

Матч "Наполи" - "РБ Лейпциг" состоится 15 февраля и начнется в 23:05 мск.

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