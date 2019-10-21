Сарри: "Локомотив" сильнее, чем все мы ожидали"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Сложно играть против команды, которая хорошо выступает в этом сезоне. Они лидируют в чемпионате и заняли хорошую позицию в Лиге Чемпионов. "Локомотив" сильнее, чем все мы ожидали. Это будет непростой матч, как и игра против "Байера". Это отличная команда, которая очень хорошо действует в обороне. Кроме того, они здорово выходят в контратаки", - цитирует Сарри Juve News.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Локомотив" состоится во вторник в 22:00 по московскому времени.
После двух туров в активе "старой синьоры" 4 очка, а у российской команды - 3 балла.
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