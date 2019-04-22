Сарри: "Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри сравнил сложность Лиги Чемпионов и английских турниров.

"Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов. Безусловно, на клубном уровне это самый главный турнир, но в плей-офф бывает так, что один отскок от штанги приводит к вылету. Помимо того, что надо хорошо играть, ещё нужна удача. В этом плане АПЛ и другие английские турниры совсем другие. В Кубке Лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом", а в финале ещё и с "Манчестер Сити". Думаю, проще попасть в финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Сарри The Mirror.

После 34 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 66 очков.

В 1/2 финала Лиги Европы "синие" сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".

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