Сарри: "Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов"

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Сарри: "Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри сравнил сложность Лиги Чемпионов и английских турниров.

"Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов. Безусловно, на клубном уровне это самый главный турнир, но в плей-офф бывает так, что один отскок от штанги приводит к вылету. Помимо того, что надо хорошо играть, ещё нужна удача. В этом плане АПЛ и другие английские турниры совсем другие. В Кубке Лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом", а в финале ещё и с "Манчестер Сити". Думаю, проще попасть в финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Сарри The Mirror.

После 34 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 66 очков.

В 1/2 финала Лиги Европы "синие" сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".

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2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
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