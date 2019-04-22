Сарри: "Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри сравнил сложность Лиги Чемпионов и английских турниров.
"Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов. Безусловно, на клубном уровне это самый главный турнир, но в плей-офф бывает так, что один отскок от штанги приводит к вылету. Помимо того, что надо хорошо играть, ещё нужна удача. В этом плане АПЛ и другие английские турниры совсем другие. В Кубке Лиги нам пришлось сыграть с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом", а в финале ещё и с "Манчестер Сити". Думаю, проще попасть в финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Сарри The Mirror.
После 34 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 66 очков.
В 1/2 финала Лиги Европы "синие" сыграют с франкфуртским "Айнтрахтом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14