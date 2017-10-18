Сарри: "Манчестер Сити" находится на одном уровне с "Барселоной" и "Реалом"

Главный тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри после вчерашнего поражения своей команды английскому "Манчестер Сити" в матче группового этапа Лиги Чемпионов похвалил соперника.

"Находится ли "Сити" на одном уровне с "Реалом" и "Барселоной"? Да, я так думаю. Это необычная команда. Они обладают сильными физическими, техническими и тактическими качествами, и если они смогут поддерживать свою физическую форму, они могут пройти весь путь в турнире", - цитирует 58-летнего специалиста Daily Mail.

Напомним, "Наполи" потерял Инсинье. | soccernews.ru