Сарри: "Матч с "Интером" можно занести себе в актив"

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Сарри: "Матч с "Интером" можно занести себе в актив"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался после матча девятого тура Серии А против "Интера".

"Команда играла последовательно, хорошо прессинговала и быстро возвращала мяч. Мы владели мячом 75 процентов времени в игре с очень сильным соперником. Я думаю, что этот матч можно занести себе в актив. Если учесть наше качество игры, большое количество ударов и территориальное превосходство, то можно говорить о потерянных очках. Но если мы продолжим играть на таком уровне, в будущем мало кто отнимет у "Наполи" очки" - цитирует Сарри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Наполи" - "Интер". | http://soccernews.ru

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