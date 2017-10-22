Сарри: "Матч с "Интером" можно занести себе в актив"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался после матча девятого тура Серии А против "Интера".

"Команда играла последовательно, хорошо прессинговала и быстро возвращала мяч. Мы владели мячом 75 процентов времени в игре с очень сильным соперником. Я думаю, что этот матч можно занести себе в актив. Если учесть наше качество игры, большое количество ударов и территориальное превосходство, то можно говорить о потерянных очках. Но если мы продолжим играть на таком уровне, в будущем мало кто отнимет у "Наполи" очки" - цитирует Сарри Football Italia.

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