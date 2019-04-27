Сарри: "Матч с "МЮ" очень важный, победа в нем необходима для нашей цели"

Теги манчестер юнайтедчелсимаурицио сарри

Сарри: "Матч с "МЮ" очень важный, победа в нем необходима для нашей цели"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри перед матче 36-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" рассказал, чего ждет от этой встрече. Об этом информирует официальный сайт лондонцев.

"Это очень важный матч, победа в нем необходима для нашей цели. Мы будем стараться, проигрывать нельзя. Это сложная встреча для обеих команд.

Мы встретимся с соперником, который очень мотивирован после неудачи в манчестерском дерби. У нас есть все шансы попасть в топ-4", - сказал Сарри.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится завтра, 28 апреля. Начало - в 18:30 мск.

 

После 35 туров чемпионата "Челси" с 67 баллами располагается на 4 месте в турнирной таблице, Ман Юнайтед", имея в активе 64 очка, расположился на 6 месте.

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