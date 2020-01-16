Сарри: "Меня раздражает, что у кого-то больше "Золотых мячей", чем у Роналду"

Теги ювентусмаурицио саррикриштиану роналдулионель мессизолотой мяч

Сарри: "Меня раздражает, что у кого-то больше "Золотых мячей", чем у Роналду"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу того, что у форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду с недавних пор меньше "Золотых мячей", чем у капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что португалец выигрывал награду пять раз, а аргентинец - шесть.

"Я хотел бы помочь Роналду выиграть шестой "Золотой мяч". Меня немного раздражает, что у кого-то больше наград, чем у Криштиану", - цитирует Сарри Football Italia.

Не пропустите: Роналду пропускает матч Кубка Италии из-за болезни. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов