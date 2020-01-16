Сарри: "Меня раздражает, что у кого-то больше "Золотых мячей", чем у Роналду"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу того, что у форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду с недавних пор меньше "Золотых мячей", чем у капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что португалец выигрывал награду пять раз, а аргентинец - шесть.

"Я хотел бы помочь Роналду выиграть шестой "Золотой мяч". Меня немного раздражает, что у кого-то больше наград, чем у Криштиану", - цитирует Сарри Football Italia.

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