Сарри: "Мне нравится философия Гвардиолы"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", отдельно отметив наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу.

"Меня нельзя сравнивать с Гвардиолой. Он лучший тренер в мире. У меня своё футбольное видение, но я ещё ничего не добился, так что меня нельзя с ним сравнивать. Мне нравится философия Пепа, то, как он хочет, чтобы действовали его команды. Чтобы они при собственной потере сразу отбирали мяч назад. Это тренер, изменивший футбол.

"Манчестер Сити" обычно мощно проводит начало матчей. Они часто забивают на первых минутах, так что нам надо изменить свой игровой подход или попросить УЕФА начать встречу с 21-й минуты. Нам надо как можно дольше удерживать равенство, и посмотрим, как соперник на это отреагирует. Уверен, мы можем доставить ему проблемы, но, само собой, нам надо будет безупречно сыграть в обороне" - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Наполи" – "Манчестер Сити" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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