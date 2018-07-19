Сарри: "Моя цель - развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца"

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Сарри: "Моя цель - развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца"

Новый наставник "Челси" Маурицио Сарри продолжает говорить о своей работе в клубе.

"Моя цель - развлекаться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца. Любой, кто начинает играть, делает это в молодом возрасте ради развлечения, веселья. Это забава. Нужно лелеять в себе ребенка, потому что часто это может сделать нас лучше.

Думаю, команда развлекается, фанаты тоже. Это очень важно. После этого идут высокие цели, но начинать надо с веселья. Это важно для нас и наших болельщиков. Выигрывает ли "веселье" трофеи? Иногда да, иногда нет. Но мне кажется, лучше просто наслаждаться" - приводит слова Сарри ESPN.

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