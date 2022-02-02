Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке
Фото: инстаграм "Лацио"\Автор неизвестен
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри может покинуть клуб из-за работы клуба на трансферном рынке в прошедшем месяце, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, итальянский специалист был удивлен тем, что без его ведома подписали Жоване Кабрала и поэтому поставил президенту клуба Клаудио Латито ультиматум - Сарри должен больше влиять на принятие решений в клубе, а спортивный директор Игли Таре должен быть уволен, иначе тренер уйдет сам.
Издание Rai Sport отмечает, что Сарри узнали о сделке по Кабралу в последний момент и после ее заключения пошли смотреть видеонарезки с игрой полузащитника.
Сарри ждал, что в "Лацио" будет новый форвард, а также центральный и крайний защитники.
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|Болонья
|26
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|Удинезе
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|Лечче
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