Сарри может покинуть "Наполи" почти бесплатно

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Сарри может покинуть "Наполи" почти бесплатно
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не исключил вероятность ухода из клуба.

"После завершения сезона у меня будет 10 дней, чтобы принять решение о своем будущем. В моем контракте есть сумма отступных в размере восьми миллионов евро. Но если я решу уйти, то она снизится 500 тысяч евро. 

Могу ли я остаться в "Наполи", если клуб летом усилит состав? В этом вопросе слишком много если", – приводит слова Сарри Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому специалисту проявляют "Челси", "Арсенал" и ПСЖ.

Не пропустите: Сарри раздумывает об уходе из "Наполи". | http://soccernews.ru

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