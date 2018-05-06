Сарри может покинуть "Наполи" почти бесплатно



Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не исключил вероятность ухода из клуба.

"После завершения сезона у меня будет 10 дней, чтобы принять решение о своем будущем. В моем контракте есть сумма отступных в размере восьми миллионов евро. Но если я решу уйти, то она снизится 500 тысяч евро.

Могу ли я остаться в "Наполи", если клуб летом усилит состав? В этом вопросе слишком много если", – приводит слова Сарри Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому специалисту проявляют "Челси", "Арсенал" и ПСЖ.

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