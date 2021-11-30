Сарри может продлить контракт с "Лацио"

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Сарри может продлить контракт с "Лацио"Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри пролонгирует соглашение с римским клубом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, новый контракт "орлов" с итальянским специалистом будет рассчитан до 2025 года.

Напомним, что Сарри стал главным тренером "Лацио" в июне текущего года. С ним римляне набрали 21 очко после 14 матчей и идут на 8-й строчке в Серии А. 

Текущее соглашение Сарри с "Лацио" расчитано до лета 2023 года.

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