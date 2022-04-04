Сарри может продлить контракт с "Лацио"

Теги лациомаурицио сарри

Сарри может продлить контракт с "Лацио"

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри может продлить свое соглашение с римским клубом, сообщает Football Italia.

По информации источника, в ближайшие дни специалист встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможное продление контракта.

Напомним, что нынешний контракт итальянца рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что Сарри не спешит принимать предложение клуба, потому что хочет быть уверен, что его трансферные пожелания будут исполнены.

Также возможно, что он покинет "Лацио" уже по окончании нынешнего сезона.

Также не пропустите: Анчелотти сдал новый тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера

"Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов