Сарри может продлить контракт с "Лацио"

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри может продлить свое соглашение с римским клубом, сообщает Football Italia.

По информации источника, в ближайшие дни специалист встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможное продление контракта.

Напомним, что нынешний контракт итальянца рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что Сарри не спешит принимать предложение клуба, потому что хочет быть уверен, что его трансферные пожелания будут исполнены.

Также возможно, что он покинет "Лацио" уже по окончании нынешнего сезона.

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