Сарри может продолжить работу в "Челси"

Руководство "Челси" не хочет расставаться с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб доволен результатами минувшего сезона, в котором "Челси" занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. Контракт итальянского специалиста с лондонцами действует до лета 2021 года.

Если Сарри все же покинет команду, то "Челси" выберет тренера из следующих вариантов: Фрэнк Лэмпард ("Дерби Каунти"), Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью (оба - безработные) и Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл").

Не пропустите: Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном. | http://soccernews.ru