Сарри может продолжить работу в "Челси"

Теги челсимаурицио сарри

Сарри может продолжить работу в "Челси"

Руководство "Челси" не хочет расставаться с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб доволен результатами минувшего сезона, в котором "Челси" занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. Контракт итальянского специалиста с лондонцами действует до лета 2021 года.

Если Сарри все же покинет команду, то "Челси" выберет тренера из следующих вариантов: Фрэнк Лэмпард ("Дерби Каунти"), Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью (оба - безработные) и Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл").

Не пропустите: Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хамес выбрал новый клуб

Хамес выбрал новый клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов