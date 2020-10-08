Сарри может возглавить "Фиорентину"

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Сарри может возглавить "Фиорентину"

У Маурицио Сарри появился первый реальный вариант трудоустройства после увольнения из туринского "Ювентуса".

По информации Football Italia, 61-летнего специалиста могут пригласить в "Фиорентину", которая провалила старт сезона в Серии А.

Сейчас Сарри пытается договориться со "старой синьорой" о расторжении контракта, чтобы принять предложение другого клуба.

"Фиалок" пока возглавляет Джузеппе Якини. При нём команда начала чемпионат с одной победы и двух поражений.

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