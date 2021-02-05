Сарри может возглавить "Марсель"

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Сарри может возглавить "Марсель"

Известного итальянского наставника Маурицио Сарри зовут во французскую Лигу 1.

По информации Marca, в услугах 62-летнего специалиста заинтересован "Марсель", который ищет замену Андре Виллаш-Боашу.

Напомним, что Сарри остаётся без команды после ухода из "Ювентуса" летом 2020 года.

Что касается "Марселя", то пока клуб ближе всего к приглашению аргентинца Хорхе Сампаоли.

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