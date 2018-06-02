Сарри может возглавить "Реал"

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Сарри может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в ближайшее время может возглавить мадридский "Реал", сообщает итальянская пресса.

Королевский клуб считает приоритетным кандидатом наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, однако переманить его будет очень сложно в виду действующего контракта, рассчитанного до 2023 года.

А запасным вариантом для "Реала" является Сарри, которого можно выкупить у "Наполи" всего за 8 миллионов евро.

Напомним, что "сливочные" остались без главного тренера после неожиданного ухода Зинедина Зидана в минувший четверг.

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