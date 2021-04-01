Сарри может возглавить "Рому"

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Руководство "Ромы" рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды, случае расставания с Пауло Фонсекой, сообщают итальянские СМИ.

По информации Calciomercato.com агент, представляющий интересы 62-летнего специалиста уже провел две встречи с генеральным директором "Ромы" Тьягу Пинту.

Есть данные о том, что специалист ответил отказом на предложения "Фиорентины" и двух других клубов ради контракта с римским клубом.

В текущем сезоне Серии А "волки" расположились на шестом место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей.