Сарри может возглавить "Рому"

Теги маурицио саррирома

Сарри может возглавить "Рому"Фото: Твиттер @AlargueCaracol  
Руководство "Ромы" рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды,  случае расставания с Пауло Фонсекой, сообщают итальянские СМИ.

По информации Calciomercato.com агент, представляющий интересы 62-летнего специалиста уже провел две встречи с генеральным директором "Ромы" Тьягу Пинту.

Есть данные о том, что специалист ответил отказом на предложения "Фиорентины" и двух других клубов ради контракта с римским клубом.

В текущем сезоне Серии А "волки" расположились на шестом место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей.

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