Сарри может возглавить вместо "Челси" другой клуб АПЛ

"Тоттенхэм" проявляет интерес к тренеру "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Маурисио Почеттино, которым интересуется "Реал".

Стоит отметить, что Сарри также хочет заполучить "Челси", но лондонцы затянули переговоры по его оформлению, отказавшись платить "Наполи" восемь миллионов евро.

Напомним, что "Наполи" отстранил Сарри от работы, назначив на его место Карло Анчелотти. При этом у тренера по-прежнему действует контракт с неаполитанским клубом.

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