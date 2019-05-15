Сарри может возглавить "Ювентус"

Руководство "Ювентуса" по-прежнему не может определиться с тем, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне.

Как сообщает Sky Italia, сейчас боссы туринского клуба обсуждают с действующим главным тренером Массимилиано Аллегри возможность продолжения сотрудничества.

Переговоры пока идут трудно, поскольку наставник "старой синьоры" требует не только новый контракт, но и кадровую революцию в команде.

На случай ухода Аллегри "Ювентус" изучает варианты с приглашением Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") или Маурицио Сарри ("Челси").

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