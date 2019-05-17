Сарри может возглавить "Ювентус"
Новым главным тренером "Ювентуса" может стать наставник "Челси" Маурицио Сарри, сообщает SNAI Sportnews.
По сведениям издания, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, который может быть уволен из "Челси" по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост.
Также "Ювентус" интересуется наставником сборной Франции Дидье Дешамом и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Не пропустите: Гвардиола: "Не собираюсь в "Ювентус"!". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
3
Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты
-
Российский тренер может возглавить "Црвену Звезду"
-
Лофтус-Чик успешно перенес операцию
-
3
Сарри может возглавить "Ювентус"
-
Чалов назван цель ЦСКА в концовке сезона
-
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом
-
3
Неймар, Артур, Ришарлисон вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки
-
1
"Спартак" поборется с "Зенитом" за защитника "Уфы" Кругового
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поборются за Аллегри
-
4
Гвардиола высказался о возможном переходе Гризманна в "Манчестер Сити"
-
1
"Спартак" и "Локомотив" поборются за Беляева
-
1
В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок
-
1
Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина"
-
Голландский НЕК объявил о переходе российского полузащитника
-
2
Гвардиола: "Не собираюсь в "Ювентус"!"
-
2
Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"
-
Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"
-
Касильяс: "Завершу карьеру, когда придет время"
-
8
Игрок "Енисея": "Однажды предлагали проиграть с определенным счетом"
-
"Атлетико" больше нас всех: Симеоне высказался об уходе Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16