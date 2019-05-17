Сарри может возглавить "Ювентус"

Новым главным тренером "Ювентуса" может стать наставник "Челси" Маурицио Сарри, сообщает SNAI Sportnews.

По сведениям издания, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, который может быть уволен из "Челси" по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом покинет свой пост.

Также "Ювентус" интересуется наставником сборной Франции Дидье Дешамом и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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