Сарри: "Мы доказали, что не утратили интерес к Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился эмоциями после победы над "Шахтером" (3:0) в матче Лиги Чемпионов.

"Нам не очень удались первые 35 минут, потому что "Шахтер" активно прессинговал и очень хорошо владел мячом.

Во втором тайме мы стали лучше контролировать мяч, и наша игра резко улучшилась.

Я счастлив, потому что мы доказали, что не утратили интерес к Лиге Чемпионов. К сожалению, наше будущее не только в наших руках. Но нам нужно сосредоточиться на нашей игре и попытаться выиграть в Роттердаме", – сказал Сарри. | http://soccernews.ru